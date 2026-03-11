◇サッカーアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）神戸―FCソウル（2026年3月11日ノエスタ）東日本大震災の犠牲者に哀悼の意を込め、試合前に黙とうが捧げられた。神戸だけではなく、FCソウルの選手もセンターサークルで輪になった。同震災は11年3月11日に発生し、この日で15年となる。