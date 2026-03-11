大相撲で史上最多４５度の優勝を誇る元横綱の白鵬翔さんが１１日、大阪市内で体験型エンタメ施設「大阪相撲新世界」オープン記念発表会に参加した。この日は１５年前に東日本大震災が発生した日で、白鵬さんにとっても４１回目の誕生日でもある。会見前には黙祷がささげられた。横綱だった１５年前には慰問で土俵入りを披露するなど、復興への思いを体現。「１５年前は２６歳の誕生日。テレビの映像を見て大変なことになった