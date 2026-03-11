ソフトバンクの秋広優人内野手（２３）が１１日、巨人とのオープン戦（みずほペイペイ）に「７番・一塁」で先発出場し、オープン戦第３号となる満塁ホームランを放った。初回、二死満塁の好機で打席に入った秋広。制球が定まらない相手先発・ウィットリーの甘く入った直球をとらえた。打球は右中間テラス席へと一直線。オープン戦３本目となる一本は満塁弾となった。秋広は「久しぶりにホームのみずほペイペイドームに帰って