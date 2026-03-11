Cygamesは、同社が運営する漫画アプリ「サイコミ」にて、3月11日昼12：00より、異世界ファンタジー漫画『モブおじさんの転生者対処マニュアル』の連載を開始した。著者は『真説ゲームクリエイター伝』吉田明彦編/ヨコオタロウ編の作画担当・吉田健二先生。異世界転生者は、本当に救世主なのか? いじめ、失恋、嘲笑……転生前はオタクとして苦汁を飲まされ続けた者達が、水を得た魚のように羽を伸ばした結果、トラブルは絶えず世界