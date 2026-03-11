１７年ぶりにＷＢＣ８強入りを決めた韓国に、水を差すアクシデントが起きた。韓国メディア「スターニュース」によると、豪州戦に先発した左腕・孫柱永（ソン・ジュヨン）投手（２８＝ＬＧツインズ）が１１日に病院で検査を受け、左肘内側の筋肉に炎症と腫れが見つかり、１０日間の休養が必要と診断された。これにより、準々決勝の地・米フロリダ州マイアミでのチーム再合流は事実上消滅。韓国は勝ち上がりの余韻に浸る間もなく、