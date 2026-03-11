巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が１１日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイドーム）に先発も、初回に３四死球と制球に苦しみ、秋広の満塁弾などで５失点した。初回先頭の柳田には１５０キロ付近の直球を投げ込むも、ストライクゾーンをわずかに外れる球が続き、四球で出塁を許す。続く柳町には直球がすっぽ抜けて肩付近を直撃する死球となり、無死一、二塁のピンチを背負った。栗原は進塁フライを打ち