【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 「CAPCOM CUP 12」は昨年の「CAPCOM CUP 11」に引き続き、今年も日本の両国国技館で開催される カプコ