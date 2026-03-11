米国がイタリア戦（１０日＝日本時間１１日、ダイキン・パーク）で８―６と敗れ、ＷＢＣ１次ラウンド敗退危機に追い込まれた衝撃は米国内にとどまらなかった。英国有力タブロイド紙「ザ・サン」米国版も、この番狂わせを「恥ずべき早期敗退の危機」と大きく報道。中でも同紙がクローズアップしたのが、主将アーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）の敗戦後コメントだった。ジャッジは試合後「自分たちの運命は自分たちで