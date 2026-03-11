NVIDIAは開催中の「GDC 2026（Game Developer Conference 2026）」にあわせて、かねてから今年春ごろのリリースを予告していた動的フレーム生成機能を3月31日に公開すると明らかにした。「NVIDIA App」にベータ版、3月31日に公開。動的フレーム生成機能を投入 - GeForce RTX 50シリーズでNVIDIAは、今年1月に開催されたCES 2026の中でゲーム向け機能セットにおける最新バージョン「NVIDIA DLSS 4.5」を発表した。改良した第2世代Tr