日本製鉄は3月9日、同社が提供するGXスチール「NSCarbolex Neutral」が、三機工業が手掛ける栃木県宇都宮市内の新設工場(元請:大林組)の空調ダクトおよび配管に採用されたと発表した。NSCarbolex Neutralが空調ダクトおよび配管に使用されるのは今回が初の事例となる。日本製鉄のGXスチール「NSCarbolex Neutral」を使用したダクト製品(提供:新富士空調)○採用の背景NSCarbolex Neutralを使用したダクトの製作は新富士空調が担当す