【モデルプレス＝2026/03/11】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月10日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーの衣装を身に着けた姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳女優「スタイルがいい人しか着こなせない」ワンショルコーデ◆高橋ひかる、ワンショルダートップスのコーデ公開8日に、自身の「高橋ひかる 2026.4-2027.3カレンダー」の発売記念イベントを行った高橋。「カレンダーイベント 楽し