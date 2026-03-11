三重県四日市市で10日夜、無免許でバイクを運転し男性をひき逃げしたとして、17歳の少年が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは四日市市に住む会社員の17歳の少年です。少年は10日午後9時前、四日市市諏訪町の国道1号線で無免許でバイクを運転し、横断歩道を歩いて渡っていた59歳の男性をはねてケガをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。男性(59)は肋骨を折るなどの重傷です。警察は現場周辺の防犯