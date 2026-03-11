京都発、確かな実力とユニークな音楽性を持つバンド・Black petrolがじわじわと注目を集めている。バンドの結成はさかのぼること約10年、ジャズ研／軽音サークルの回路とサイファーの熱が結線し、気づけば「バンドなのにフロアが踊る」地点まで来ていた。約5年ぶりの2ndアルバム『Diaspora』は、ブラックミュージックを土台に、現行UKシーンのジャズとエレクトロニックの接続点と共振するような意欲作だ。メンバーは、takaosoma（G