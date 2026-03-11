福岡県宗像市の高校の剣道部でいじめを受け、5年前に自殺した侑大さんの遺族が、当時の顧問と学校法人・東海大学に賠償を求める裁判が11日に始まりました。前日の3月10日は、侑大さんの5度目の命日でした。侑大さんの母親には、裁判を通して伝えたいことがありました。 ■侑大さんの母親「みんなで、盛っているものの中から取ってほしい。」この日、侑大さんの母親は、息子が好きだった唐揚げと塩だけのおむすびを用意しました