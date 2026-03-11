短期金融市場、ＥＣＢの７月までの利上げを８０％、９月までは完全に織り込む＝ロンドン為替 欧州短期金融市場では、ＥＣＢの７月までの利上げを８０％、９月までは完全に織り込んでいる。この日は独２年債利回りが７ｂｐ上昇し、２．３４２％で推移している。 ＥＣＢ当局者から利上げに言及する声が上がっている。カジミール・スロバキア中銀総裁は「イラン情勢を受けて、利上げは想定よりも近い可能性」、カザ&#