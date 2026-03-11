ドル指数上昇、１０日線がサポート水準＝ロンドン為替 ロンドン市場ではドル指数が上昇している。東京市場からロンドン朝方にかけては、９８．９６付近から９８．６９９まで低下した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに上昇に転じている。足元では９９．０７６に高値をのばしている。１０日線（９８．６８８）でサポートされている。原油急反落を受けた有事ドル高に対する調整の動きは一服している。 ドル