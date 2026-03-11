なにわ男子・道枝駿佑が１１日、大阪市内で主演映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督、２０日公開）の「春の星空イベントｉｎ大阪」に共演の生見愛瑠と登場した。この日は、集まった約３５００人のファンが青色のサイリウムを持ち、道枝＆生見と一緒に大阪の春の夜空に満点の星を描くイベントを開催。道枝は映画初単独主演で地元・大阪でのイベントに「野外でのイベント、すごいうれしいですね。僕自身、こうやって野外で