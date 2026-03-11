事故から15年たった今も廃炉作業が続いている東京電力・福島第一原発。事故後初めて中継での取材が可能になりました。福島・双葉町から、福島テレビ・豊嶋啓亮アナウンサーが中継でお伝えします。かつて津波によって全てが流されたこの場所には、記憶を伝える施設や企業の進出など着実な歩みが進められています。一方で、福島の15年は原発事故からの再生とともにありました。この場所から約4km離れたところにあるのが福島第一原発