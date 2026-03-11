閉鎖されたアラブ首長国連邦のドバイ国際空港＝1日（AP＝共同）【イスタンブール共同】米ブルームバーグ通信などは10日、世界有数の規模を誇り、アラブ首長国連邦（UAE）では最大のルワイス製油所が操業を停止したと報じた。イランの無人機攻撃を受け、周辺施設で火災が起きたための予防措置だという。UAEでは11日、ドバイ国際空港近郊に無人機2機が落ち、当局によると4人が負傷した。ルワイス製油所はUAE西部にあり、生産量は