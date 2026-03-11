今月4日、千葉県船橋市のマンションの一室で男女2人の遺体が見つかった事件で、警察の司法解剖の結果、男性が女性の首を絞めて殺害した後、自殺したとみられることがわかりました。この事件は今月4日の夜、船橋市湊町のマンション一室で、男性はトイレの中で、女性はクローゼットの中で布団がかけられた状態で死亡しているのが見つかったものです。警察のその後の調べで、死亡したのは住居・職業不詳の26歳の男性だったことがわか