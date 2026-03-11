イラン情勢の悪化を受け急騰する原油価格。11日に発表された全国平均の店頭レギュラーガソリンの価格は4週連続値上がりし、1リットル当たり161円80銭と、160円台になるのは3カ月ぶりとなりました。そうした中、緊迫するホルムズ海峡を巡り新たな動きが。アメリカメディアは、イランがホルムズ海峡に小型船を使って機雷を設置し、重要な航路の混乱を引き起こす準備を進めていると報じました。さらに先ほど、イギリス軍によると、ホ