人気アニメ『ちいかわ』を題材にしたなぞなぞ本『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』（税込1100円）が11日、KADOKAWAより発売された。かわいいキャラクターイラストとともに、オリジナルのなぞなぞ全222問を収録した1冊となる。【画像】おためし問題も掲載！『ちいかわ みんなでなぞなぞ』の誌面サンプル『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ち