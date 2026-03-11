【テーゼロ（イタリア）＝結城和香子】ウクライナ・パラリンピック委員会のワレリー・スシケビッチ会長は１０日、読売新聞のインタビューに応じ、ミラノ・コルティナ大会でウクライナ選手がロシア選手とともにメダルを獲得した場合、表彰台に上らない可能性を示唆した。「詳細は言えないが、我々の選手は、ウクライナを破壊し人々を惨殺してきたロシアの国歌を聞くことも、国旗を見上げることも決してしない」と語った。また、