周囲に複数の警察官が立つパトカー。その後部座席に座るのは、70代の男性を刃物で切りつけた疑いで現行犯逮捕された、無職の中沢正三容疑者（77）です。小学校の目の前にあるマンションで起きた、この事件。近くの防犯カメラが、犯行直後に被害男性を追う中沢容疑者の姿を捉えていました。現場となったのは横浜市南区にあるマンション。その住人である74歳の男性が被害に遭いました。警察によりますと、10日午後4時過ぎ、自宅のイ