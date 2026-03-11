お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるま（31）が10日深夜放送のテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」に出演。一部で報じられたタレントMEGUMI（44）との熱愛報道について言及した。MCのピン芸人永野が「例のことがあったんですけど、野暮ですけど、聞いてきたい。いいですか？」と切り出した。続けて「前回の収録あったじゃないですか。あの時に私、得意げになってMEGUMIさんが『この番組、出たい』って言ってたよっ