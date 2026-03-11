無印良品は、2026年3月4日から「洗顔もできるすっきりマスク」と「オールインワンうるおいマスク」を全国の店舗とネットストアで順次販売しています。朝夜の毎日のケアがより時短で手軽にできるシートマスクです。うるおい成分を配合・洗顔もできるすっきりマスク洗顔（※1）から保湿までの朝のお手入れを時短できるシートマスクです。起きたての肌に1分間貼ったあと、剥がしたシートマスクで拭き取ることで、余分な皮脂や汚れを取