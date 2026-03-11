約2万人の命が失われた東日本大震災の発生からきょう（11日）で15年です。犠牲者を悼み、災害の記憶を風化させないために、岡山・香川の各地で追悼行事が行なわれました。 【写真を見る】東日本大震災から15年エリアでも追悼行事避難生活を送っている人は岡山県で790人 香川県で32人 岡山県職員はのべ約3,000人が被災地に派遣され活動 岡山県庁では、けさ犠牲者に哀悼の意を示す半旗が屋上に掲げられました。15年前のきょう