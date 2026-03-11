ロックユニット・B’zが3月10日、Xを更新。同日に開催されたWBC日本-チェコ戦の試合前に、稲葉浩志（61）がNetflix大会応援ソング「タッチ」を生歌唱した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 当日はグラウンドの特設ステージに、稲葉がバンド編成で登場。炎が吹き出す演出の中「タッチ」を熱唱し、観客を沸かせ