パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が“リベンジ”への意気込みを示した。10日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）連覇を目指すPSGはリーグフェーズ終盤で勝ち点の取りこぼしが目立ち、11位でノックアウトフェーズへのストレートインを逃したものの、プレーオフでモナコを撃破。準々決勝への切符をかけたラウンド16ではチェルシーと対戦することとなった。