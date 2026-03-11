【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMがリリースした3rdシングル「Go in Blind (月狼)」と韓国デビュー作品である韓国1stミニアルバム『Back to Life』が、『第40回日本ゴールドディスク大賞』において「ベスト5シングル」と「ベスト5アルバム（邦楽）」をダブルで受賞。&TEAMが2025年にリリースしたすべての作品が受賞を果たした。 ■日本と韓国それぞれでミリオンを達成した2作品が