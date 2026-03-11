11日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円47銭前後と、午後5時時点に比べ24銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円71銭前後と10銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース