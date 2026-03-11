緊迫する中東情勢が生活にも影響を与え始めています。廿日市市のガソリンスタンドでは、あす（１２日）から販売するレギュラーガソリンの価格を１リットル当たり３０円値上げすることになりました。木村那津美アナウンサーが中継で伝えます。（２０２６年３月１１日・テレビ派４部で放送）