11日(水)は日の差したところもありましたが、日中も空気が冷たいままでした。最高気温は、新潟市中央区では5.6℃と2月上旬並みの寒さになりました。そのほかの各地も6℃前後のところが多く、平年と比べると3℃ほど低くなりました。 そんな中ですが、今日はまず最新の桜開花予想をお伝えします。 ◆桜開花予想 新潟市中央区は4月3日の開花、満開は4月7日の予想です。 そして、高田城址公園の開花は4月2日、満開は4月6日の予