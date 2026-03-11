核の使用などに警鐘を鳴らす"終末時計"の残り時間を決めるアメリカの大学教授が広島を訪れ、慰霊碑に花を捧げました。平和公園を訪れたのは、シカゴ大学のダニエル・ホルツ教授です。ホルツ教授は人類滅亡までの残り時間を象徴的に示す「終末時計」の時刻を決める団体の委員長を務めています。現在、時計の針は残り８５秒と戦後最も進んでいます。２０２７年予定している「針を引き戻す取り組み」について協議をするため広島を