いざというときのために備えておきたい「防災バッグ」。食料に飲料水、懐中電灯などをそろえている人は多いでしょうが、意外と盲点なのが「日用品」です。ティッシュにトイレットペーパー、女性ならば生理用品は必要不可欠。そんなあれこれをまとめてセットにしたエリエール初の防災セット「やさしさストック」が誕生しました。【やさしさストック?：スタンダード】いざというときの在宅避難に備えて生まれたという「やさしさスト