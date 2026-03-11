鈴木知事は３月１１日、首相官邸で北海道の成長につながる戦略の提案と要望を行い、新千歳空港の機能強化や空港アクセス線の増強などを訴えました。首相官邸を訪れた鈴木知事は、官房副長官に北海道の成長戦略について説明しました。（鈴木知事）「新千歳空港の混雑の緩和と半導体関連産業の集積に伴う人流増に必要なインフラの整備、こういったもので取りまとめをさせていただいた」このうち新千歳空港については、観光客の増加や