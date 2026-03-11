2026年3月10日、韓国・聯合ニュースによると、昨年の韓国の1人当たり名目国民総所得（GNI）は3万6855ドル（約582万円）にとどまった。韓国銀行が同日、国民所得統計（暫定値）を発表した。前年比0．3％の増加だった。ウォン建てでは5241万6000ウォンで、前年比4．6％の増加となる。昨年の名目国内総生産（GDP）は、ウォン建て（2663兆3000億ウォン）だと前年比4．2％の増加だったが、ドル建て（1兆8727億ドル）では0．1％の減少だ