１１日朝、大阪市北区の幹線道路で地下に埋設されていた下水工事用の巨大な鋼鉄管が地面から十数ｍにわたり突き出しているのが見つかりました。 大阪市内の路上に突如現れた巨大なパイプ。地面から１３ｍほど突き出していて、先端部分は高架に接触する寸前の高さにまで達しています。 （警察に通報した男性）「鈍い音がしていた。ドーンという音ですね」 男性が通勤途中に、異変に気づき様子を見に行ったところ