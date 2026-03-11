東日本大震災の発生から今日3月11日で15年です。 【写真を見る】東日本大震災15年 熊本県庁で黙祷 「経験を次世代に繋いでいく」 熊本県内でも防災・災害への備えについて考える一日になりました。 15年前、東北地方に大きな揺れが襲った午後2時46分、熊本県庁では亡くなった人たちに哀悼の意を込め、全職員が黙祷を捧げました。 その後に開かれた、防災に関する庁議では、東日本大震災当時の熊本県の対応や、熊本地震以降の防