10日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のフォレストリーヴズ熊本が、14日（土）にナースパワーアリーナにて開催されるブレス浜松戦で行うホームゲームイベントの詳細をクラブ公式SNSで発表した。 14日（土）の試合は、「LibWork Presents SPECIAL THANKS MATCH」として開催。LibWork（リブワーク）はフォレストのオフィシャルパートナーを務めている。