突如、地面から巨大な鋼鉄管が突き出した大阪・北区の幹線道路。現状はどうなっているのでしょうか。現場を取材した三ツ廣政輝アナウンサーのリポートです。 （三ツ廣政輝アナウンサー）「周辺は暗くなってきましたが、現在は照明に明かりが灯され作業が続いています。３月１１日午前、地面から突き出した直径３．５ｍほどの巨大な鋼鉄管。現在も、水を入れてその重みで鋼鉄管を地中に埋め戻す作業が続けられ