熊本都市バスは、赤字を補填する運行補助金を、熊本市に対して、約5800万円、過剰に請求していたと明らかにしました。 【写真を見る】補助金5800万円を過剰請求後任の指摘までミスに気付かず熊本都市バス 熊本都市バス高田晋社長「市民の皆さんに多大な混乱とご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます」 熊本都市バスによりますと、過剰請求があったのは2021年度から今年度までの5年間で、総額は5802万円に上り