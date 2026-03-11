東日本大震災の発生から15年。「3.11 熊本のキオク」■健軍商店街の人「東北で地震があっとるって言って、テレビも速報で持ちきりって感じで、自分たち仕事していたんでテレビとかもないんで」「家に娘と息子がいるんですけど、リュックに自分の服を詰めてしばらく玄関に置いていたりとか」Qテレビの映像のキオクってありますか？「あります、あります。忘れない。忘れることはないですよ。あんなにすごいことが。忘れられない」