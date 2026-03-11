ＷＢＣはＢ組が大波乱。史上最強メンバーが集結してダントツの優勝候補と目された米国が予選敗退の危機に陥った。１１日、米国がイタリア戦で６−８のまさか敗戦。イタリア３勝０敗、米国３勝１敗、メキシコ２勝１敗となり、準々決勝進出２チームは、１２日午前８時（日本時間）からのメキシコ−イタリア戦の結果次第となり、注目を集めている。米国は自力８強は０％に。メキシコ−イタリア戦でイタリアが勝利すれば、イタリ