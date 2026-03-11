自民党は11日、結党70年に合わせた党の新たな「ビジョン」策定に向けた起草委員会を党本部で開き、鈴木俊一幹事長に取りまとめに向けた対応を一任した。鈴木氏は「国民の信頼に足る政党として続くため、党の立ち位置を明確に示す」と語った。自民は所属議員の意見を踏まえて新ビジョンを総務会に諮り、4月12日の党大会で発表する。