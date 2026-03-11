広島中央署広島中央署は11日、面識のある30代女性に連続して携帯電話でメッセージを送信したとして、ストーカー規制法違反の疑いで広島市中区、国土交通省中国運輸局の貨物・港運課長稲田拓男容疑者（52）を逮捕した。署によると、メッセージを送ったことは認めているが「ストーカーまがいな行為ではないので納得できない」と話している。女性から昨年12月に相談があった。容疑者はその時点で100通以上のメッセージを送ってお