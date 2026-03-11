石川県白山市の工場周辺の井戸から有機フッ素化合物・PFASが検出された問題。これまでに白山市や隣りの能美市の井戸、合わせて22か所で基準を超えていたことが分かっていますが、新たに白山市内の井戸１か所から、基準の約3倍を超えたPFASが検出されたことが分かりました。石川県などでは、指針を超えた井戸については、引き続き飲用を控えるよう呼び掛けています。一方、白山市の松任駅近くの金沢総合車両所跡地の地下水から、基