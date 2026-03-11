知人を工具で殴り死亡させた男の初公判が開かれました。傷害致死などの罪に問われているのは、石川県小松市に住む44歳の建設業の男の被告。起訴状などによりますと、この被告は去年8月、小松市内の自宅で知人男性を工具などで複数回殴打し、死亡させたなどとされています。11日の初公判で、起訴内容を認めている被告。以前から被害者が自身の意に沿わない行動をとった際、ハンマーで殴っているなど悪質性が高いと指摘する検