【コンソールアーカイブス ソニックウィングス・スペシャル】 3月12日 配信予定 価格：1,200円 プレイ人数：1～2人 ハムスターは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズにて、シューティングゲーム「ソニックウィングス・スペシャル」を3月12日