寒さが和らいできたけれど、まだ薄着は不安。そんな、何を着たらいいか迷う春に頼れそうなのが【ZARA（ザラ）】の「軽アウター」です。さっと羽織るだけでコーデに立体感が生まれ、自然とこなれた印象に仕上がりそう。今回は、大人世代におすすめしたいデザインをピックアップして紹介します。 こだわりのディテール満載の撥水トレンチ 【ZARA】「撥水加工入りショートトレンチコート ZW CO